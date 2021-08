Cronaca Messina

Infermiere di 49 anni morto a Messina: dolori e ricovero dopo vaccino Infermiere di 49 anni morto a Messina: dolori e ricovero dopo vaccino

Un infermiere di Messina è morto nelle prime luci del mattino di ieri, nel Reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Papardo di Messina, dopo era ricoverato per malessere giunti dopo la seconda dose del vaccino Pfizer. L’infermiere Antonino Mondo, aveva 49 anni, e lavorava nello stesso nosocomio dove il suo cuore ha cessato di battere. La vicenda è ancora tutta da chiarire, ma dalle prime informazioni trapelate, sembrerebbe che l’operatore sanitario – noto in città per essere anche un atleta di Judo – sia deceduto a seguito di malesseri giunti dopo la seconda dose di vaccino Pfizer. Sembrerebbe, infatti, che il lotto somministrato a Mondo sia lo stesso di Giacomo Venuto, suo collega, deceduto sempre poco dopo la seconda dose. I due infermieri sono morti a venti giorni di distanza l’uno dall’altro.Antonino Mondo, che pare non soffrisse di patologie pregresse, poco dopo la seconda dose di vaccino anti-Covid, avrebbe accusato dei fortissimi dolori: prima alle gambe e poi in tutto il resto del corpo, tanto da essere ricoverato d’urgenza. Giorni dopo sarebbero giunti anche dei gravi problemi respiratori, fatali per l’uomo che – all’ennesima crisi giunta nelle scorse ore – non ce l’ha fatta. Indagini sono in corso per capire se vi sia una correlazione tra la il decesso dell’uomo e il vaccino. E soprattutto se vi sia un collegamento con la morte del collega Venuto, avvenuta lo scorso 6 agosto.L’operatore sanitario lascia nel dolore e nella disperazione la moglie e due figli. Sgomenta la comunità del Messinese, in cui era molto conosciuto.

Un infermiere di Messina è morto nelle prime luci del mattino di ieri, nel Reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Papardo di Messina, dopo era ricoverato per malessere giunti dopo la seconda dose del vaccino Pfizer. L’infermiere Antonino Mondo, aveva 49 anni, e lavorava nello stesso nosocomio dove il suo cuore ha cessato di battere. La vicenda è ancora tutta da chiarire, ma dalle prime informazioni trapelate, sembrerebbe che l’operatore sanitario – noto in città per essere anche un atleta di Judo – sia deceduto a seguito di malesseri giunti dopo la seconda dose di vaccino Pfizer. Sembrerebbe, infatti, che il lotto somministrato a Mondo sia lo stesso di Giacomo Venuto, suo collega, deceduto sempre poco dopo la seconda dose. I due infermieri sono morti a venti giorni di distanza l’uno dall’altro. Antonino Mondo, che pare non soffrisse di patologie pregresse, poco dopo la seconda dose di vaccino anti-Covid, avrebbe accusato dei fortissimi dolori: prima alle gambe e poi in tutto il resto del corpo, tanto da essere ricoverato d’urgenza. Giorni dopo sarebbero giunti anche dei gravi problemi respiratori, fatali per l’uomo che – all’ennesima crisi giunta nelle scorse ore – non ce l’ha fatta. Indagini sono in corso per capire se vi sia una correlazione tra la il decesso dell’uomo e il vaccino. E soprattutto se vi sia un collegamento con la morte del collega Venuto, avvenuta lo scorso 6 agosto.L’operatore sanitario lascia nel dolore e nella disperazione la moglie e due figli. Sgomenta la comunità del Messinese, in cui era molto conosciuto.