Incidente, muore il carabiniere Silvestro Romeo: in gravi condizioni il comandante

Tre comunità, Roccella Jonica (Reggio Calabria), Locri (Reggio Calabria) e Messina in lutto per la morte del carabiniere Silvestro Romeo, 52 anni. Il militare, infatti, ha perso tragicamente la vita a seguito di un violentissimo impatto tra due moto e un’auto lungo la Strada Statale 106, all’ingresso della città di Riace Marina, in provincia di Reggio Calabria. Il carabiniere viaggiava con la moglie che, però, fortunatamente si è salvata riportando delle ferite. Al fianco del centauro 52enne vi era anche un’altra coppia di motociclisti, ovvero il comandante della polizia municipale di Roccella, Alfredo Fragomeli e la moglie di quest’ultimo. Proprio l’uomo desta preoccupazioni a causa delle gravi ferite riportate nel sinistro.Silvestro Romeo 52 anni, originario di Messina ma residente a Roccella, prestava servizio come carabiniere alla compagnia di Locri ed era molto conosciuto nella sua comunità per la sua attenzione al prossimo: l’uomo era, infatti, anche volontario e donatore di sangue all’Avis locale.

