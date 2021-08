Attualità Ragusa

Tamponi e Usca Ragusa: ecco il numero dove chiamare

L’Azienda Sanitaria di Ragusa, a partire da oggi, ha potenziato - con il numero 0932/658758 - una linea dedicata per fornire informazioni puntuali e aggiornate su: tamponi e Usca, supporto alla vaccinazione, risoluzione problematiche sui Green pass, assistenza tecnica per le necessità operative dei Medici di famiglia e i Pediatri di Libera Scelta. La linea è operativa dalle ore 9.00 alle 14.00, dal lunedì al venerdì. È semplice basta comporre il suddetto numero telefonico e premendo il tasto relativo al servizio desiderato si verrà messi in comunicazione rapidamente con gli operatori del Team Help-Cittadino. https://www.asp.rg.it/news/1870-numero-unico-assistenza-covid19.html

