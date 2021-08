Appuntamenti Scicli

A Donnalucata si presentano Altea Salute Donna e Breast Unit. Con il claim “Prevenzione a diagnosi precoce possono salvare la vita - per le donne, con le donne contro il tumore al seno”, a Donnalucata, presso Palazzo Mormino Penna, lunedì 30 agosto 2021 alle ore 19, si terrà la presentazione di Altea Salute Donna e della Breas Unit Ragusa. L’iniziativa nasce in collaborazione tra Altea, il Comune di Scicli e l’Asp di Ragusa. Sono in programma gli interventi di Angelo Aliquò, Direttore Generale dell’Asp, dei medici Marco Ambrogio e Giuseppe La Perna, della Breast Unit Ragusa, di Rossella Fede e Donatella Di Paolo, rispettivamente presidente e vicepresidente di Altea Salute Donna, mentre a fare da moderatrice della serata sarà la giornalista Viviana Sammito.(da.di.)

