Protesta contro zona arancione a Comiso: multa da 400 euro per ristorante

Ieri sera Polizia , carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato controlli in piazza Fonte Diana a Comiso, dove alcuni ristoratori hanno avviato delle iniziative di protesta contro l'ordinanza che istituisce la "zona arancione" a Vittoria e Comiso. Il titolare di un ristorante è stato multato per 400 euro. Il locale, l'"Archi ri Ronna Pippa", è stato chiuso per 5 giorni. Altri ristoratori hanno invece manifestato in maniera simbolica. Hanno imbandito i tavoli e si sono posizionati accanto ad essi, senza accogliere i clienti "Ho raggiunto il mio obiettivo - spiega il titolare di Archi ri Ronna Pippa, Filippo Inghilterra - volevo porre l'attenzione su un provvedimento sbagliato, che penalizza i ristoratori. Pagherò la multa, ma il messaggio è arrivato".Al contempo, il comune ha istituito un punto di vaccinazione straordinario nell'atrio del municipio. Buona l'affluenza di indecisi che, anche alla luce delle restrizioni della nuova zona arancione, hanno deciso di vaccinarsi.

