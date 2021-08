Neonato muore in culla, genitori: aiutateci, non respira piÃ¹

Cronaca Valderice

Neonato muore in culla, genitori: aiutateci, non respira più Neonato muore in culla, genitori: aiutateci, non respira più

Tragedia a Valderice. Una coppia stravolta dal dolore per la morte improvvisa del figlio di soli due mesi. Il piccolo, di soli due mesi, era stato portato urgentemente al Pronto Soccorso dopo che i genitori si erano accorti che il loro bambino in culla non respirava più. Tuttavia, malgrado la corsa disperata in ospedale, per il piccolino non vi sarebbe stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, pare che la sera prima il bambino si fosse addormentato regolarmente senza alcun problema. Inoltre, il figlio della coppia non avrebbe sofferto in precedenza di patologie o malanni che avrebbero potuto far immaginare un simile epilogo.Un episodio simile si era verificato pochi mesi fa a Pasquetta, sempre in provincia di Trapani. Nell’occasione, a perdere la vita in culla era stato un neonato di appena 20 giorni.

