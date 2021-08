Cronaca Capaci

Giovani si tuffano in mare mosso, annega un 22enne: 3 salvati

A Capaci un’altra vittima: questa mattina un giovane di 22 anni di Torretta (Palermo) è annegato nelle acque antistanti il lungomare. Altri tre ragazzi sono stati soccorsi e salvati. Sembrerebbe che i quattro abbiano deciso di “sfidare” il mare molto mosso di oggi e di immergersi nonostante fossero presenti sulla battigia le bandiere rosse. Se per i tre l’intervento di alcuni bagnanti e dei bagnini di un lido vicino li ha strappati alla morte, per la giovane vittima – di cui al momento non si conoscono le generalità – non c’è stato nulla da fare. Inutile l’intervento dei sanitari del 118: il massaggio cardiaco praticato sul 22enne non è bastato a salvargli la vita.

