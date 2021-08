Attualità Ragusa

Vaccino Covid, Asp Ragusa sospende altri 3 lavoratori

Altri 3 operatori sanitari sospesi dal servizio fino al 31 dicembre 2021 per non essersi sottoposti al vaccino anti Covid. In una delibera pubblicata oggi dall’Asp di Ragusa si legge quanto previsto dalla legge italiana ovvero: la sospensione del personale sanitario dal servizio per violazione dell’art.4 del D.L n. 44/2021 obbligo di sottoposizione a vaccinazione per la prevenzione da Sars Cov-2. I tre si aggiungono ai circa 30 operatori sanitari, tra medici e infermieri, già sospesi a giugno per non aver fatto il vaccino.

