Covid Ragusa, 2.610 positivi e 3 morti a Vittoria

Altri 3 morti per Covid in provincia di Ragusa e 2.610 positivi al coronavirus. Ecco i dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 29 agosto 2021. Tra i 2.6100 positivi ci sono 2.503 in isolamento domiciliare, 85 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 15 nella Rsa Covid e 7 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I morti salgono a 323 e i guariti a 14.684. I tre decessi registrati nelle ultime 24 ore sono tutti di Vittoria. I dati aggiornati ad oggi, 29 agosto, i dei test Covid: 189.396 tamponi molecolari, 33.342 test sierologici, 420.527 test rapidi per un totale di 634.265.Vediamo come sono distribuiti i ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria: Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa:17 in Malattie Infettive (14 residenti e 3 fuori provincia)9 nel reparto di Rianimazione (8 residenti e 1 fuori provincia)10 in sub Intensiva (7 residenti e 3 fuori provincia)13 in area grigia (9 residenti e 4 fuori provincia)Ospedale Maggiore di Modica10 in Malattie Infettive (6 residente e 4 fuori provincia)Ospedale Guzzardi di Vittoria:25 in area grigia (24 residenti e 1 fuori provincia)1 in Ortopedia1 in rianimazione a Catania

