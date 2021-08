Sicilia Siracusa

Maltempo a Siracusa: temporale e alberi caduti Maltempo a Siracusa: temporale e alberi caduti

Ondata di maltempo oggi pomeriggio a Siracusa e provincia, dove le piogge hanno fatto la loro comparsa dopo giorni di cielo sereno e temperature elevate. A rendere più complicata la situazione sarebbe anche il vento che ha soffiato con forza e impeto causando anche la caduta di alcune piante. Situazione non molto differente ad Augusta, con disagi per automobilisti e semplici pedoni. Tante le immagini che stanno circolando in questi minuti sui social network e che testimoniano l’arrivo delle piogge nell’area orientale della Sicilia. In base alle previsioni meteo, nella giornata di domani il maltempo dovrebbe spostarsi verso la parte settentrionale dell’isola, con i settori ionici e tirrenici delle province di Catania e Messina potenzialmente interessate da brevi acquazzoni.

