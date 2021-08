Salute e benessere

Scoperti nuovi effetti del cibo spazzatura sul corpo. Uno studio dimostra cosa succede a mangiare un solo hot dog. Che il cibo spazzatura non rappresenti proprio un toccasana per la nostra salute è risaputo, ma spesso in molto tendono a sottovalutare le conseguenze che questi alimenti hanno sulla nostra salute. Una nuova ricerca ha dimostrato come consumare un solo hot dog provoca, in media, la perdita di 36 minuti di vita sana. Naturalmente si tratta di un dato statistico che mostra le conseguenze di una particolare tipologia di alimenti sul nostro corpo. Nell’ambito dello stesso studio è stato dimostrato, inoltre, come consumare le verdure ”aggiunge” dei minuti alla nostra vita. Lo studio si basa su 5.853 cibi, classificati sulla base delle conseguenze sulla salute umana che sull’ambiente.Un altro dato importante è come anche il cambiamento parziale della dieta può ridurre l’impatto che abbiamo sull’ambiente. “La sostituzione del 10% dell’apporto calorico quotidiana di carne di origine bovina e lavorate con un misto di cereali integrali, frutta, verdura, noci, legumi e frutti di mare riduce, in media,la produzione di carbonio di un consumatore americano di un terzo aggiungendo 48 minuti di vita ogni giorno”, hanno spiegato gli autori della ricerca Olivier Jolliet e Katerina Stylianou sul portale The Conversation. Il metodo di studio usato dai ricercatori è un indice nutrizionale indicato con il nome di ”Health Nutritional Index” con una classificazione per quanto riguarda la salute, gli stile di vita, e altri 15 fattori dietetici.Alla luce di questi dati, un hot dog produce la perdita di 36 minuti di vita, mentre una porzione di cetriolo ne aggiunge circa dieci. Dallo studio emerge, inoltre, come un’alimentazione sana può aiutare a compensare gli “sgarri” del consumo di alimenti spazzatura.

