Salute e benessere Salute

Pochi sanno che mangiare cioccolato al latte fa bene alla salute del cervello Pochi sanno che mangiare cioccolato al latte fa bene alla salute del cervello

Pochi sanno che mangiare cioccolato al latte fa bene alla salute del cervello. Lo rivela uno studio.Se gli effetti benefici del cioccolato erano, fino ad ora, confinati al solo fondente, ecco che una nuova ricerca scientifica rivaluta anche quello con il latte. Una buona notizia per i tanti che preferivano questa particolare tipologia di cioccolato rispetto a quello fondente, dal sapore senza dubbio più amaro. In sostanza, secondo lo studio dell’Università dell’Australia del Sud, il cioccolato al latte sarebbe in grado di migliorare notevolmente le capacità cognitive. Il consumo di cioccolato al latte dovrebbe essere abituale e presente nell’alimentazione almeno una volta ogni sette giorni. Sono anche i neuroni, oltre che il palato, a beneficiare del consumo di cioccolato al latte. La ricerca si è svolta grazie a 968 volontari con un’età compresa tra i 23 ed i 98 anni che sono stati sottoposti a specifici controlli monitorandone i dati sulla loro alimentazione, per un periodo di due mesi.I successivi test cognitivi hanno rilevato come i soggetti che consumavano abitualmente significative dosi di cioccolato, anche a latte, registravano risultati migliori riguardo la memoria di lavoro, verbale e visiva. L’ipotesi dei ricercatori è quindi che le varie tipologie di cioccolato, grazie ai flavonoidi, possano portare benefici sul funzionamento del cervello umano rallentandone il processo di invecchiamento.

Pochi sanno che mangiare cioccolato al latte fa bene alla salute del cervello. Lo rivela uno studio.Se gli effetti benefici del cioccolato erano, fino ad ora, confinati al solo fondente, ecco che una nuova ricerca scientifica rivaluta anche quello con il latte. Una buona notizia per i tanti che preferivano questa particolare tipologia di cioccolato rispetto a quello fondente, dal sapore senza dubbio più amaro. In sostanza, secondo lo studio dell’Università dell’Australia del Sud, il cioccolato al latte sarebbe in grado di migliorare notevolmente le capacità cognitive. Il consumo di cioccolato al latte dovrebbe essere abituale e presente nell’alimentazione almeno una volta ogni sette giorni. Sono anche i neuroni, oltre che il palato, a beneficiare del consumo di cioccolato al latte. La ricerca si è svolta grazie a 968 volontari con un’età compresa tra i 23 ed i 98 anni che sono stati sottoposti a specifici controlli monitorandone i dati sulla loro alimentazione, per un periodo di due mesi. I successivi test cognitivi hanno rilevato come i soggetti che consumavano abitualmente significative dosi di cioccolato, anche a latte, registravano risultati migliori riguardo la memoria di lavoro, verbale e visiva. L’ipotesi dei ricercatori è quindi che le varie tipologie di cioccolato, grazie ai flavonoidi, possano portare benefici sul funzionamento del cervello umano rallentandone il processo di invecchiamento.