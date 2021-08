Metabolismo e dieta: il menÃ¹ per dimagrire fino a 10 kg

Salute e benessere Diete

Metabolismo e dieta: il menù per dimagrire fino a 10 kg Metabolismo e dieta: il menù per dimagrire fino a 10 kg

Metabolismo: il menù della dieta per dimagrire fino a 10 kg. La dieta per dimagrire fino a 10 kg è semplice da seguire. Per perdere peso basta seguire un’alimentazione che aiuta a sbloccare il metabolismo lento. Ma prima divedere cosa mangiare nel menù settimanale, vediamo quali alimento vanno evitati e quali alimenti preferire.Gli alimenti suggeriti per il metabolismo lentoIn generale occorre limitare i cibi che contengono in buona quantità le purine, un particolare tipo di sostanze proteiche che, dal punto di vista biochimico, portano a una resa energetica molto elevata, ma che sono sconsigliate a chi soffre di metabolismo lento perché incontra grosse difficoltà a metabolizzarle, correndo il rischio di bloccarlo ulteriormente. Risultati? Cali di energia e possibile ritenzione idrica.Metabolismo e alimenti da preferire nella dietaVia libera invece ai cereali, meglio se normali e non integrali. Ok anche a pane, pasta, riso, polenta, avena, mais, orzo. In alternativa, sono consigliati il kamut, il farro, la quinoa, il sesamo e la tapioca. Per quanto riguarda la carne, scegli preferibilmente quella bianca (vitello, agnello, capretto, coniglio, galletto, pollo, tacchino, faraona), possibilmente il petto. Come fonti proteiche vanno bene anche prosciutto crudo/magro o uova. E naturalmente il pesce, meglio se magro (cefalo, cernia, coda di rospo, dentice, merluzzo, nasello, orata, platessa, pesce spada, rombo, sarago, sogliola, spigola, tonno al naturale e salmone anche affumicato).Latticini e formaggi possono essere consumati, a patto che si acquistino quelli freschi. Sì, quindi, a mozzarella, stracchino, crescenza, robiola, ricotta di mucca.Il fresco vale anche per i legumi. Fagioli da sgranare, fagiolini, fave fresche, piselli (anche surgelati) e soia vanno bene a patto che non siano secchi.Via libera a tutti i tipi di frutta, purché fresca. Mentre per le verdure, meglio optare per bieta, broccoletti, carote, carciofi, cardi, cetrioli, cicoria, cipolle, finocchi, insalate a foglie, melanzane, peperoni, pomodori, porri, zucca gialla, zucchine.Si possono condire le pietanze con olio extravergine d’oliva (meno possibile), sale, dadi vegetali, aromi e spezie, limone, aceto di mele, salsa di soia. Per dolcificare, ok al fruttosio e allo sciroppo di agave.Metabolismo e dieta per dimagrire fino a 10 kgLUNEDÌCOLAZIONE: Frutta fresca o cotta o sciroppata al naturale (anche due tipi diversi insieme); una tisana a scelta (malva, ortica, finocchio, verbena, tarassaco); caffè o caffè d’orzo o teaSPUNTINO MATTINA: Spremuta di agrumi o succo di frutta senza zucchero; tisana della colazionePRANZO: Carne bianca (tra quella consigliata); verdura a scelta tra: insalata a foglie, bietole, cicoria, broccoletti, carote, finocchiSPUNTINO POMERIGGIO: Spremuta di agrumi o succo di frutta senza zucchero; tisana della colazioneCENA: Pasta o riso o polenta o farro o orzo o couscous; verdure MARTEDÌCOLAZIONE: Frutta fresca o cotta o sciroppata al naturale (anche due tipi diversi insieme); una tisana a scelta (malva, ortica, finocchio, verbena, tarassaco); caffè o caffè d’orzo o teaSPUNTINO MATTINA: Spremuta di agrumi o succo di frutta senza zucchero; tisana della colazionePRANZO: Pesce (tra quello consigliato); verdura a scelta tra: insalata a foglie, bietole , cicoria, broccoletti, carote finocchiSPUNTINO POMERIGGIO: Spremuta di agrumi o succo di frutta senza zucchero; tisana della colazioneCENA: Minestra di verdure e/o verdureMERCOLEDÌCOLAZIONE: Frutta fresca o cotta o sciroppata al naturale (anche due tipi diversi insieme); una tisana a scelta (malva, ortica, finocchio, verbena, tarassaco); caffè o caffè d’orzo o teaSPUNTINO MATTINA: Spremuta di agrumi o succo di frutta senza zucchero; tisana della colazionePRANZO: Bresaola o prosciutto crudo magro o fesa di tacchino; verdura a scelta tra: insalata a foglie, bietole, cicoria, broccoletti, carote, finocchiSPUNTINO POMERIGGIO: Spremuta di agrumi o succo di frutta senza zucchero; tisana della colazioneCENA: Legumi o patate o funghi; verdureGIOVEDÌCOLAZIONE: Frutta fresca o cotta o sciroppata al naturale (anche due tipi diversi insieme); una tisana a scelta (malva, ortica, finocchio, verbena, tarassaco); caffè o caffè d’orzo o teaSPUNTINO MATTINA: Spremuta di agrumi o succo di frutta senza zucchero; tisana della colazionePRANZO: Carne bianca (tra quella consigliata); verdura a scelta tra: insalata a foglie, bietole, cicoria, broccoletti, carote, finocchiSPUNTINO POMERIGGIO: Spremuta di agrumi o succo di frutta senza zucchero; tisana della colazioneCENA: Pasta o riso o polenta o farro o orzo o couscous; verdureVENERDÌCOLAZIONE: Frutta fresca o cotta o sciroppata al naturale (anche due tipi diversi insieme); una tisana a scelta (malva, ortica, finocchio, verbena, tarassaco); caffè o caffè d’orzo o teaSPUNTINO MATTINA: Spremuta di agrumi o succo di frutta senza zucchero; tisana della colazionePRANZO: Pesce (tra quello consigliato); verdura a scelta tra: insalata a foglie, bietole, cicoria, broccoletti, carote, finocchiSPUNTINO POMERIGGIO: Spremuta di agrumi o succo di frutta senza zucchero; tisana della colazioneCENA: Minestra di verdure e/o verdureSABATOCOLAZIONE: Frutta fresca o cotta o sciroppata al naturale (anche due tipi diversi insieme); una tisana a scelta (malva, ortica, finocchio, verbena); caffè o caffè d’orzo o teaSPUNTINO MATTINA: Spremuta di agrumi o succo di frutta senza zucchero; tisana della colazionePRANZO: Carne bianca (tra quella consigliata) oppure Uova; verdura a scelta tra: insalata a foglie, bietole, cicoria, broccoletti, carote, finocchiSPUNTINO POMERIGGIO: Spremuta di agrumi o succo di frutta senza zucchero; tisana della colazioneCENA: Legumi o patate o funghi; verdureDOMENICACOLAZIONE: Frutta fresca o cotta o sciroppata al naturale (anche due tipi diversi insieme); una tisana a scelta (malva, ortica, finocchio, verbena, carote, finocchi); caffè o caffè d’orzo o teaSPUNTINO MATTINA: Spremuta di agrumi o succo di frutta senza zucchero; tisana della colazionePRANZO: Pesce (tra quello consigliato) oppure formaggi freschi magri; verdura a scelta tra: insalata a foglie, bietole, cicoria, broccoletti, carote, finocchiSPUNTINO POMERIGGIO: Spremuta di agrumi o succo di frutta senza zucchero; tisana della colazioneCENA: Pesce (tra quello consigliato); verdure

