Ragusa Terra Iblea al Donnafugata Film Festival

Iniziata il 24 agosto la seconda parte del Donnafugata Film Festival nel cortile interno della Fondazione Bufalino di Comiso dove il festival si è trasferito dopo la permanenza al Castello di Donnafugata, purtroppo verrà sospesa da sabato 28 agosto, e tutte le proiezioni saranno interrotte, a seguito dell’ordinanza prevista dal governatore Musumeci che ha reso Comiso zona arancione. In attesa e con la speranza di recuperarle appena possibile, tuttavia i primi tre giorni hanno permesso la visione di opere notevoli. In particolare nellla serata d’esordio del 24 agosto sono state presentate due opere per la sezione “L’isola come set” molto legate al nostro territorio. In apertura il documentario “Il toro di Wall Street” del regista Nello Correale in ricordo dello scultore Arturo Di Modica recentemente scomparso e nato a Vittoria, e a seguire “Ragusa terra iblea”, documentario sul territorio ragusano girato da Francesco Bocchieri e Luana Dicunta. Opera prima del giovane Francesco Bocchieri, il documentario, realizzato da Terra Iblea produzioni video, accompagna lo spettatore in un viaggio nel tempo e nello spazio del Ragusano, ripercorrendo la sua storia dalle origini ai nostri giorni, dalla distruzione per il terremoto del 1693 alla rinascita che ne fece un gioiello barocco, ma percorrendo anche il suo paesaggio sia rurale che urbano. (da.di.)

