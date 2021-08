Rocambolesco incidente stradale a Vittoria

Cronaca Vittoria

Rocambolesco incidente stradale ieri a Vittoria. Un furgone Ford Tourneo dopo lo scontro si è cappottato su un lato mentre un'auto, una Fiat Marea, è finita contro un muro. L'incidente è avvenuto in Via Bixio angolo via Manzoni. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 di Vittoria che ha trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. (Foto Assenza)

