Altro incidente oggi a Vittoria: scontro tra 2 auto

Cronaca Vittoria

Altro incidente stradale oggi a Vittoria e sempre sulla ex Sp 17. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 9 alle porte di Scoglitti, frazione balneare di Vittoria, di fronte la colonnina autovelox. Il bilancio è di 3 feriti di cui non si conoscono le condizioni. Sul posto per i rilievi del caso la polizia municipale del comune di Vittoria e i carabinieri della stazione locale. Dopo il sinistro è stato ripristinato il manto in sicurezza con la conseguente rimozione dei veicoli. (Foto Assenza)

