Ordigni bellici trovati nel mare di Ispica: area vietata a persone e unitÃ  navali

Attualità Ispica

Ordigni bellici trovati nel mare di Ispica: area vietata a persone e unità navali Ordigni bellici trovati nel mare di Ispica: area vietata a persone e unità navali

La autorità marittime hanno informato il Comune di Ispica che, a seguito di una segnalazione, nella zona di mare antistante la località Punta Ciriga/Scoglio lannuzzo del Comune Ispica a circa 750 mt dalla riva su fondali di circa 8 metri (più precisamente nei pressi della posizione: Latitudine 36°41'06.7"N - Longitudine 014°58'31.1"E (WGS84)) sono stati rinvenuti presunti oggetti metallici di possibile natura esplosiva.Considerata la necessità di prevenire possibili incidenti a persone e/o cose a tutela della pubblica incolumità e garantire la sicurezza della navigazione nel tratto di mare in questione è - con decorrenza immediata e fino all'avvenuto recupero, rimozione e messa in sicurezza dei suddetti oggetti metallici di possibile natura esplosivaVIETATO a persone, mezzi ed unità navali nel raggio di 100mt dal punto indicato:accedere, transitare, sostare, navigare e praticare la balneazione;effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;svolgere attività di pesca di qualunque natura;effettuare qualsivoglia ulteriore attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare non espressamente autorizzata dalle autorità marittime nonché potenzialmente idonea ad interferire con le successive operazioni di messa in sicurezza, recupero e rimozione degli oggetti metallici di possibile natura esplosiva lì presenti.

La autorità marittime hanno informato il Comune di Ispica che, a seguito di una segnalazione, nella zona di mare antistante la località Punta Ciriga/Scoglio lannuzzo del Comune Ispica a circa 750 mt dalla riva su fondali di circa 8 metri (più precisamente nei pressi della posizione: Latitudine 36°41'06.7"N - Longitudine 014°58'31.1"E (WGS84)) sono stati rinvenuti presunti oggetti metallici di possibile natura esplosiva.

Considerata la necessità di prevenire possibili incidenti a persone e/o cose a tutela della pubblica incolumità e garantire la sicurezza della navigazione nel tratto di mare in questione è - con decorrenza immediata e fino all'avvenuto recupero, rimozione e messa in sicurezza dei suddetti oggetti metallici di possibile natura esplosiva

VIETATO a persone, mezzi ed unità navali nel raggio di 100mt dal punto indicato:accedere, transitare, sostare, navigare e praticare la balneazione;effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

svolgere attività di pesca di qualunque natura; effettuare qualsivoglia ulteriore attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare non espressamente autorizzata dalle autorità marittime nonché potenzialmente idonea ad interferire con le successive operazioni di messa in sicurezza, recupero e rimozione degli oggetti metallici di possibile natura esplosiva lì presenti.