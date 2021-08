Attualità Pozzallo

Arrivo di 375 migranti da Lampedusa al porto di Pozzallo. Saranno trasferiti in un Centro di accoglienza non Siciliano. Nella giornata di domani è atteso l’arrivo nel porto di Pozzallo della nave Diciotti con a bordo 375 migranti provenienti da Lampedusa, che hanno già eseguito il tampone anti-covid e che saranno trasferiti in un centro di accoglienza non siciliano. L’arrivo è previsto alle ore 8:00 circa nella banchina commerciale.

