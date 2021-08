Sport Istanbul

Conference League, la Roma pesca Zorya, Cska Sofia e Bodo-Glimt Conference League, la Roma pesca Zorya, Cska Sofia e Bodo-Glimt

ISTANBUL (TURCHIA) - Avversari tutti alla portata per la Roma nel girone C della nuova Conference League. I giallorossi, che ieri sera hanno battuto 3-0 il Trabzonspor nel ritorno dei play-off, partivano dalla prima fascia e il sorteggio di Istanbul ha riservato loro gli ucraini dello Zorya Luhansk, i bulgari del Cska Sofia e i norvegesi del Bodo-Glimt. La prima giornata è in programma il 16 settembre, ultimo turno il 9 dicembre. Le vincenti dei gironi si qualificheranno agli ottavi di finale mentre le seconde andranno agli spareggi a eliminazione diretta, dove affronteranno le terze dei gruppi di Europa League. Questi gli otto gironi:GIRONE A: Lask Linz (Aut), Maccabi Tel Aviv (Isr), Alashkert (Arm), HJK Helsinki (Fin); GIRONE B: Gent (Bel), Partizan (Srb), Flora Tallinn (Est), Anorthosis Famagosta (Cyp);GIRONE C: ROMA (ITA), Zorya Luhansk (Ukr), Cska Sofia (Bul), Bodo/Glimt (Nor);GIRONE D: Az Alkmaar (Ned), Cluj (Rou), Jablonec (Cze), Randers (Den);GIRONE E: Slavia Praga (Cze), Feyenoord (Ned), Union Berlino (Ger), Maccabi Haifa (Isr);GIRONE F: Copenhagen (Den), Paok (Gre), Slovan Bratislava (Svk), Lincoln Red Imps (Gib); GIRONE G: Tottenham (Eng), Rennes (Fra), Vitesse Arnhem (Ned), Mura (Svn);GIRONE H: Basilea (Sui), Qarabag (Aze), Kairat Almaty (Kaz), Omonia Nicosia (Cyp).

ISTANBUL (TURCHIA) - Avversari tutti alla portata per la Roma nel girone C della nuova Conference League. I giallorossi, che ieri sera hanno battuto 3-0 il Trabzonspor nel ritorno dei play-off, partivano dalla prima fascia e il sorteggio di Istanbul ha riservato loro gli ucraini dello Zorya Luhansk, i bulgari del Cska Sofia e i norvegesi del Bodo-Glimt. La prima giornata è in programma il 16 settembre, ultimo turno il 9 dicembre. Le vincenti dei gironi si qualificheranno agli ottavi di finale mentre le seconde andranno agli spareggi a eliminazione diretta, dove affronteranno le terze dei gruppi di Europa League. Questi gli otto gironi:GIRONE A: Lask Linz (Aut), Maccabi Tel Aviv (Isr), Alashkert (Arm), HJK Helsinki (Fin); GIRONE B: Gent (Bel), Partizan (Srb), Flora Tallinn (Est), Anorthosis Famagosta (Cyp);GIRONE C: ROMA (ITA), Zorya Luhansk (Ukr), Cska Sofia (Bul), Bodo/Glimt (Nor);GIRONE D: Az Alkmaar (Ned), Cluj (Rou), Jablonec (Cze), Randers (Den);GIRONE E: Slavia Praga (Cze), Feyenoord (Ned), Union Berlino (Ger), Maccabi Haifa (Isr);GIRONE F: Copenhagen (Den), Paok (Gre), Slovan Bratislava (Svk), Lincoln Red Imps (Gib); GIRONE G: Tottenham (Eng), Rennes (Fra), Vitesse Arnhem (Ned), Mura (Svn);GIRONE H: Basilea (Sui), Qarabag (Aze), Kairat Almaty (Kaz), Omonia Nicosia (Cyp).