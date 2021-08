Sicilia

Opera Festival nel ricordo di Franco Battiato a Milo Opera Festival nel ricordo di Franco Battiato a Milo

L'anfiteatro all'aperto di Milo, i vigneti alle pendici del paese, i grandi alberi monumentali tipici del paesaggio etneo saranno il palcoscenico della prima edizione di Opera Festival la manifestazione ispirata a Genesi, il capolavoro lirico del maestro Franco Battiato, che proprio in questo paese dell'Etna ha vissuto gran parte della sua vita. Nei due weekend dal 27 al 29 Agosto e dal 3 al 5 Settembre si spazia dall'indie pop, di Myss Keta & i Dpcm, fino all'afrobeat futuristico di Shingai, indiscussa protagonista dell'afro pop londinese, passando per i beat partenopei dei Nu Genea, le sonorità tradizionali di Alfio Antico e il pop in lingua siciliana di Alessio Bondì.Oltre alle sonorità esotic lounge di Nicola Cruz, i paesaggi sonori di Christophe Chassol, i timbri vocali elettronici di Ginevra Nervi, e lo show del poliedrico cantautore siculo-inglese Sergio Beercoock. Tanti gli altri protagonisti internazionali, italiani e siciliani che si esibiranno nelle due date del festival come la cantautrice italo-colombiana Joah Thiele e Dj Gruff, protagonista della golden age del rap italiano.

L'anfiteatro all'aperto di Milo, i vigneti alle pendici del paese, i grandi alberi monumentali tipici del paesaggio etneo saranno il palcoscenico della prima edizione di Opera Festival la manifestazione ispirata a Genesi, il capolavoro lirico del maestro Franco Battiato, che proprio in questo paese dell'Etna ha vissuto gran parte della sua vita. Nei due weekend dal 27 al 29 Agosto e dal 3 al 5 Settembre si spazia dall'indie pop, di Myss Keta & i Dpcm, fino all'afrobeat futuristico di Shingai, indiscussa protagonista dell'afro pop londinese, passando per i beat partenopei dei Nu Genea, le sonorità tradizionali di Alfio Antico e il pop in lingua siciliana di Alessio Bondì. Oltre alle sonorità esotic lounge di Nicola Cruz, i paesaggi sonori di Christophe Chassol, i timbri vocali elettronici di Ginevra Nervi, e lo show del poliedrico cantautore siculo-inglese Sergio Beercoock. Tanti gli altri protagonisti internazionali, italiani e siciliani che si esibiranno nelle due date del festival come la cantautrice italo-colombiana Joah Thiele e Dj Gruff, protagonista della golden age del rap italiano.