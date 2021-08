Covid Ragusa, sale a 2.637 il numero dei positivi: altri 2 morti

Attualità

Altri 2 morti, entrambi di Vittoria, in provincia di Ragusa per Covid 19. Si tratta di una donna di 65 anni, non vaccinata, e di un uomo di 61 anni, non vaccinato. Lo rivelano i dati del bollettino dell’Asp di Ragusa. In provincia aumentano anche i positivi al coronavirus: 2637 di cui 2522 in isolamento domiciliare, 93 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 15 nella Rsa Covid e 7 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa nel bollettino dell’Asp di Ragusa:46 Acate36 Chiaramonte Gulfi353 Comiso3 Giarratana80 Ispica217 Modica1 Monterosso116 Pozzallo323 Ragusa76 Santa Croce Camerina103 Scicli1167 VittoriaVediamo come sono distribuiti i ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria: Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa:15 in Malattie Infettive (11 residenti e 4 fuori provincia)10 nel reparto di Rianimazione (8 residenti e 2 fuori provincia)8 in sub Intensiva (7 residenti e 1 fuori provincia)20 in area grigia (11 residenti e 9 fuori provincia)Ospedale Maggiore di Modica10 in Malattie Infettive (7 residente e 3 fuori provincia)Ospedale Guzzardi di Vittoria:26 in area grigia 1 in Ortopedia1 in rianimazione all’Ismett di Palermo1 in rianimazione a CataniaI guariti sono 14.521 mentre i morti sono arrivati a 320.

