Torna Gomorra, a novembre la stagione finale della serie

MILANO - Debutta a novembre su Sky la stagione finale della serie cult ’’Gomorra’’, prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film, da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo. Girati fra Napoli e Riga, i nuovi episodi della serie - nella classifica del New York Times al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020 - sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Gianluca Leoncini e Valerio Cilio. I primi 5 episodi di Gomorra - Stagione finale e il nono sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film L’Immortale, grande successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie.Entrambi sono anche supervisori artistici.

