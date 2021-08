I migliori investimenti a lungo termine da effettuare durante il 2021

Economia Azioni

Uno dei modi migliori per garantire il tuo futuro finanziario è investire e uno dei modi migliori per investire è a lungo termine. Con gli alti e bassi che si sono verificati durante il 2020, si potrebbe essere tentati di inseguire rapidi ritorni nel 2021. Ma l'economia si sta ancora riprendendo ed è più importante che mai concentrarsi sugli investimenti a lungo termine e attenersi al proprio piano di gioco. Mentre molte persone pensano di investire come di cercare di ottenere un punteggio a breve termine nel mercato azionario, è l'investimento a lungo termine in cui gli investitori regolari possono davvero creare ricchezza. Pensando e investendo a lungo termine, puoi raggiungere i vostri obiettivi finanziari e aumentare la tua sicurezza finanziaria; perciò se state cercando di capire un metodo efficace che vi indichi come comprare azioni e fare investimenti a lungo termine, questo è il posto giusto, al momento proficuo. Gli investitori oggi hanno molti modi per investire i loro soldi e possono scegliere il livello di rischio che sono disposti a correre per soddisfare le loro esigenze. Puoi optare per opzioni molto sicure come un certificato di deposito (CD) o aumentare il rischio e il potenziale rendimento! – con investimenti come azioni e fondi comuni azionari o ETF. Oppure puoi fare un po' di tutto, diversificando in modo da avere un portafoglio che tende ad andare bene in quasi tutti gli ambienti di investimento.Aspetti fondamentali che bisogna considerare e valutareSebbene gli investimenti a lungo termine possano essere la tua strada verso un futuro sicuro, ti consigliamo di comprendere l'importanza del rischio e dell'orizzonte temporale per realizzare i tuoi sogni finanziari. Nell'investire, per ottenere un rendimento più elevato, in genere devi assumerti più rischi. Pertanto, gli investimenti molto sicuri come i CD tendono ad avere rendimenti bassi, mentre gli asset a medio rischio come le obbligazioni hanno rendimenti leggermente più elevati e le azioni ad alto rischio hanno rendimenti ancora più elevati. Gli investitori che desiderano generare un rendimento più elevato di solito devono assumersi un rischio maggiore. Mentre le azioni nel loro insieme hanno un record forte - l'indice Standard & Poor's 500 ha restituito il 10 percento su lunghi periodi - le azioni sono ben note per la loro volatilità. Non è insolito che un titolo giri del 50 percento in un solo anno, al rialzo o al ribasso. (Alcuni dei migliori investimenti a breve termine sono molto più sicuri.) Riesci a sopportare un livello di rischio più elevato per ottenere un rendimento più elevato? È fondamentale conoscere la propria propensione al rischio e sapere se andrà nel panico quando i suoi investimenti diminuiranno. A tutti i costi vuoi evitare di vendere un investimento quando è in calo, se ha ancora il potenziale per aumentare. Può essere demoralizzante vendere un investimento, solo per vederlo continuare a salire ancora più in alto.Un modo per ridurre effettivamente il rischio è impegnarsi a mantenere i propri investimenti più a lungo. Il periodo di detenzione più lungo ti dà più tempo per superare gli alti e bassi del mercato. Sebbene l'indice S&P 500 abbia un ottimo track record, quei rendimenti sono arrivati ​​​​nel tempo e, in un breve periodo, l'indice potrebbe scendere sostanzialmente. Quindi gli investitori che immettono denaro nel mercato dovrebbero essere in grado di tenerlo lì per almeno tre-cinque anni, e più a lungo è meglio è. Quindi possiamo usare il tempo come un grande alleato nei nostri investimenti. Utile anche per coloro che si impegnano a investire a lungo termine, non si deve passare tutto il tempo a guardare gli investimenti e preoccuparsi delle mosse a breve termine. Possiamo impostare un piano a lungo termine e quindi metterlo (principalmente) sul pilota automatico.

