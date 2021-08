Giornata mondiale del cane. Pronti, qua la zampa e clic!

Curiosità Milano

MILANO - Che il cane sia il miglior amico dell’uomo è risaputo. Se la maggior parte dei cani adora ricevere coccole e attenzioni, però, non è sempre facile metterli in posa per scattare loro foto ricordo. Peccato, perchè possono regalare scatti meravigliosi, teneri e divertenti, in grado di strappare un sorriso (e un like) a chiunque. Allora, come fotografarli senza innervosirli o annoiarli? In occasione della Giornata Internazionale del Cane, il 26 agosto, il brand di telefonia Wiko l’ha chiesto alle influencer e dog-lover Sabrina Musco (@sabrinamusco) e Maria Giovanna Abagnale (@myglamourattitude) che hanno reso i propri adorati amici a 4 zampe Ice - splendido husky - e Ares - adorabile chihuahua - veri e propri cani-influencer amati da tutta la rete.Il segreto che mette tutti d’accordo? Munirsi di un premio goloso, per ’’corrompere’’ anche il cane più agitato.Basta poi armarsi di tanta pazienza, assicurarsi che gli animali siano tranquilli e felici e seguire questi semplici consigli. Secondo Sabrina, proprietaria di Ice (husky), basta il comando ’’siedi’’ per garantire che il cucciolo rimanga fermo abbastanza a lungo da consentire di fotografarlo, in perfetta posa da star.Bisogna prima di tutto assecondare i loro bisogni e la loro natura. E su questo è d’accordo anche Maria Giovanna, che per immortalare Ares (chihuahua) usa i suoi giochini preferiti, vicino l’obiettivo, in modo che il pelosetto guardi perfettamente in camera!Ma quali sono le prospettive e le pose migliori per foto instagrammabili? Per scattare foto ad Ares, Maria Giovanna predilige una prospettiva frontale o zenitale (supina).Per Sabrina invece la prospettiva ideale per immortalare Ice è quando il pelosetto è seduto accanto a lei.Ma per entrambe le inquadrature migliori si ottengono con i primi piani. Gli sfondi a contrasto mettono d’accordo sia l’husky che il chihuahua: fanno risaltare il loro manto e la loro figura. Ad esempio Ares, essendo molto chiaro, viene molto bene in foto che lo ritraggono con sfondi colorati come prati verdi o al mare. Ice offre scatti perfetti con i contrasti cromatici offerti da ambienti dove la luce è naturale e sulla neve. Completini sì o completini no? Dipende dal carattere del cane! Il chihuahua Ares non disdegna e la sua padrona li consiglia soprattutto su cani di piccola taglia. Mentre per l’husky Ice completini e accessori sono una vera tortura.E in vacanza, come creare il perfetto scatto ricordo con il proprio cane?Per le due influencer non c’è cosa più bella di condividere un momento di spensieratezza e relax insieme al proprio amico a 4 zampe. Qui bisogna tenere sempre a portata di mano lo smartphone, per non lasciarsi sfuggire i momenti più belli e spontanei mentre il nostro amico esplora il mondo e scopre nuove cose. Pronti? Qua la zampa e clic!

