Cronaca

Tragico incidente mortale in via Messina Marine: morto centauro Tragico incidente mortale in via Messina Marine: morto centauro

Incidente mortale questa mattina al Foro Italico di Palermo, di fronte a Porta Felice. Nello scontro sarebbe rimasto coinvolto uno scooter di grossa cilindrata, rimasto a terra. L’incidente si sarebbe verificato pochi minuti prima delle 9 nella corsia lato monte di via Messina Marine. La circolazione delle auto è stata bloccata alla Cala, in direzione di via Lincoln, con visibili ripercussioni sul traffico. Forti rallentamenti, inoltre, sono stati registrati anche sulla corsia opposta, in direzione del porto. Non si conoscono le generalità della vittima, che pare sia morta sul colpo a causa del violentissimo schianto. Si indaga sulle esatte dinamiche del sinistro.

