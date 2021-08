Cronaca

E' Claudia Cassibba di Vittoria, la 21enne morta in un incidente a Enna E' Claudia Cassibba di Vittoria, la 21enne morta in un incidente a Enna

E' Claudia Cassibba di Vittoria la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri a Enna. La 21enne vittoriese ha perso la vita nello scontro tra un veicolo e un furgone, all'altezza del km 11 della strada statale 117 Bis "Centrale Sicula" a Enna. Claudi era alla guida della sua auto, una Fiat Idea, quando per cause in corso di accertamento si è scontrata contro un furgone Fiat Ducato. In azione personale dell'Anas e forze dell'ordine che hanno chiuso un tratto della strada. A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 11 – spiega Anas – è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 117 Bis “Centrale Sicula” a Enna. L’incidente, sulle cui cause sono in corso di accertamenti, ha coinvolto un veicolo e un furgone e una persona è deceduta. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile". L'incidente mortale all'altezza di BorgocascinoLo scontro è avvenuto tra un minivan Fiat Ducato e una utilitaria, oltre alla persona deceduta, si registrano nove feriti, di cui uno in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nella corsia in direzione Caltanissetta, all’altezza di Borgocascino (Enna). I feriti, che erano tutti sul minivan, sono stati trasportati all’ospedale di Enna. Uno di loro, le cui condizioni sono subito apparse gravi, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

E' Claudia Cassibba di Vittoria la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri a Enna. La 21enne vittoriese ha perso la vita nello scontro tra un veicolo e un furgone, all'altezza del km 11 della strada statale 117 Bis "Centrale Sicula" a Enna. Claudi era alla guida della sua auto, una Fiat Idea, quando per cause in corso di accertamento si è scontrata contro un furgone Fiat Ducato.

In azione personale dell'Anas e forze dell'ordine che hanno chiuso un tratto della strada. A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 11 – spiega Anas – è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 117 Bis “Centrale Sicula” a Enna. L’incidente, sulle cui cause sono in corso di accertamenti, ha coinvolto un veicolo e un furgone e una persona è deceduta. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile". L'incidente mortale all'altezza di Borgocascino Lo scontro è avvenuto tra un minivan Fiat Ducato e una utilitaria, oltre alla persona deceduta, si registrano nove feriti, di cui uno in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nella corsia in direzione Caltanissetta, all’altezza di Borgocascino (Enna). I feriti, che erano tutti sul minivan, sono stati trasportati all’ospedale di Enna. Uno di loro, le cui condizioni sono subito apparse gravi, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.