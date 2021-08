Lutto cittadino a Comiso per i funerali di Claudia Cassibba

Attualità

A Comiso domani è lutto cittadino per la tragica e prematura scomparsa della giovane 21enne, Claudia Cassibba. Lo annuncia il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. “A seguito della tragica e prematura scomparsa della giovanissima Claudia Cassibba, deceduta ieri in un tragico incidente stradale sulla SS 117 bis ( in territorio della provincia di Enna) Il Sindaco e la Giunta tutta proclamano il lutto cittadino per domani, 27 agosto, in concomitanza con le esequie funebri che si terranno alle ore 11 nella Basilica Maria SS Annunziata di Comiso”.

