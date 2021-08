Covid Ragusa, 2.567 positivi al coronavirus: contagi in aumento

Attualità

Salgono ancor i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Ecco i dati diffusi oggi dall’Asp 7 di Ragusa. in totale oggi i positivi al Covid 19 sono: 2567 di cui 2449 in isolamento domiciliare, 92 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 16 nella Rsa Covid e 10 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa.Ecco i dati dei Comuni:46 Acate32 Chiaramonte Gulfi352 Comiso3 Giarratana81 Ispica211 Modica1 Monterosso110 Pozzallo323 Ragusa73 Santa Croce Camerina101 Scicli1116 VittoriaUn altro morto è stato registrato nelle ultime 24 ore che fa salire il totale a 318.

Ecco i dati dei Comuni:

46 Acate

32 Chiaramonte Gulfi

352 Comiso

3 Giarratana

81 Ispica

211 Modica 1 Monterosso

110 Pozzallo

323 Ragusa

73 Santa Croce Camerina

101 Scicli

1116 Vittoria Un altro morto è stato registrato nelle ultime 24 ore che fa salire il totale a 318.