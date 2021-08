Attualità Ragusa

Covid: Comiso e Vittoria in zona arancione

Due Comuni in provincia di Ragusa passano in zona arancione. Lo stabilisce una ordinanza firmata dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che introduce le restrizioni da "zona arancione", previste dalla normativa nazionale, in due Comuni del Ragusano: si tratta di Comiso e Vittoria. Il provvedimento sarà valido dal 28 agosto fino a lunedì 6 settembre compreso. La decisione si è resa necessaria per contenere i contagi da coronavirus nei territori coinvolti.

