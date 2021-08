Omicidio Vanessa ZappalÃ , oggi i funerali di Antonino Sciuto

Sicilia

Omicidio Vanessa Zappalà, oggi i funerali di Antonino Sciuto

Stamattina, nella Chiesa Madre di San Giovanni La Punta (Catania), sono stati celebrati i funerali di Antonino Sciuto, il killer 38enne che ha strappato alla vita la giovane Vanessa Zappalà, uccisa sul lungomare di Acitrezza con dei colpi di pistola. Tony Sciuto era stato ritrovato cadavere in un casolare nelle campagne di Trecastagni. Il 38enne, infatti, si era suicidato dopo aver commesso l’atroce delitto e aveva lasciato un messaggio di scuse ai genitori e ai familiari. Si dovrà ancora attendere, invece, per le esequie della povera Vanessa. Il corpo della 26enne, infatti, dovrà essere sottoposto all’autopsia. Una volta effettuato l’esame, quindi, la salma potrà essere riconsegnata ai familiari che potranno salutare per l’ultima volta la giovane.Nel frattempo, nella serata di ieri, la città di Trecastagni ha ricordato con una fiaccolata la 26enne brutalmente assassinata. L’iniziativa è stata organizzata e voluta dalla locale amministrazione comunale.

