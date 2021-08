Bus gratuito per Ragusa Ibla

Economia

Visto il successo dell’iniziativa, il collegamento giornaliero tra Centro superiore e Ragusa Ibla tramite navette dirette gratuite, è stato prolungato fino al 12 settembre, per poi proseguire fino al 3 ottobre nei giorni festivi, prefestivi e al venerdì. Già da stasera, mercoledì 25 agosto, il servizio sarà quindi regolarmente attivo. “Inizialmente il servizio giornaliero - dichiara la vicesindaco Giovanna Licitra - era previsto fino allo scorso 22 agosto per poi proseguire nei weekend; ma l’alta affluenza turistica della nostra estate, che si manterrà tale anche nelle prossime settimane, e i tanti riscontri positivi da ragusani e turisti, che a migliaia hanno già utilizzato le navette, dimostrano chiaramente come si sia rapidamente diffusa l’abitudine a utilizzare comodi mezzi pubblici per raggiungere Ibla in pochi minuti e senza stress di parcheggio. Nei giorni feriali il servizio sarà effettuato con una navetta, che raddoppierà nei weekend.Ricordo inoltre che, oltre alle navette dirette gratuite che effettuano il tragitto Piazza del Popolo – Largo SS Trovato a partire dalle ore 19.00, sono disponibili quotidianamente anche le navette Ast con tragitto circolare da Piazza Libertà e passaggio ai Giardini Iblei, attive dalle ore 19.10 alle ore 01.25 ogni 25 minuti.”

