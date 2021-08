Attualità Ragusa

Ragusa, 100 anni di Antonietta Battaglia

Ha compiuto 100 anni a Ragusa, lo scorso 21 agosto, l’insegnante di educazione fisica Antonietta Battaglia e l’amministrazione cittadina le ha voluto consegnare una targa celebrativa del centenario. Il gradito compito è stato affidato al consigliere carmelo Anzaldo che ha così commentato “per me un grande onore avere consegnato alla professoressa di Educazione fisica, Antonietta Battaglia, ormai, naturalmente, in pensione da molto tempo, la targa celebrativa per i suoi cento anni a nome dell’Amministrazione comunale. Sono stato accolto da un grande sorriso e da una presenza di spirito ancora notevole da parte di una persona che ha dato il proprio contributo per fare crescere la cultura fisica di centinaia di studenti e studentesse ragusane. E’ stato davvero un bel momento. Ringrazio le suore dell’istituto Sacro Cuore per l’ospitalità e auguro alla professoressa Antonietta cento di questi giorni”. (da.di.)

