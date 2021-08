Donna scomparsa a Vittoria, appello: aiutateci a trovarla FOTO

Attualità

Appello urgente su facebook per la scomparsa di una donna a Vittoria. Si tratta di Chiara Scicolone di 32 anni residente a Vittoria. L’appello è stato diffuso ieri sera in un post su facebook corredato di foto della giovane donna. Immediatamente si è scatenato il “tam-tam” social per riuscire a rintracciare la giovane irreperibile. “Ieri sera in tarda serata da Vittoria, si è allontanata da casa senza avvisare il compagno“, scrive Barbara su Facebook. L’utente specifica che, stando alle dichiarazioni del compagno, “non era successo niente che potesse portare la ragazza ad allontanarsi".“Si pensa che qualcuno l’abbia convinta e che ci sia un complice, già sono state avvisate le forze dell’ordine che hanno attivato le ricerche”, si legge ancora nel post“. “Se qualcuno la vede è pregato di contattare le forze dell'Ordine.

