Coronavirus, oggi altri 5 morti a Ragusa

Altri 5 morti per coronavirus oggi in provincia di Ragusa. Sono questi i dati comunicati oggi dall’Asp di Ragusa. Si tratta di 4 decessi avvenuti nelle ultime 24 ore e 1 decesso avvenuto lo scorso 21 agosto ma reso noto solo oggi. Ma vediamo in totale i dati Covid: 2522 di cui 2409 in isolamento domiciliare, 90 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 13 nella Rsa Covid e 10 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa.Ecco i dati dei Comuni:43 Acate32 Chiaramonte Gulfi340 Comiso5 Giarratana83 Ispica207 Modica1 Monterosso108 Pozzallo334 Ragusa73 Santa Croce Camerina95 Scicli1088 VittoriaVediamo come sono distribuiti i ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria: Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa:16 in Malattie Infettive (15 residenti e 1 fuori provincia)11 nel reparto di Rianimazione (8 residenti e 4 fuori provincia)13 in area grigia (9 residenti e 4 fuori provincia)11 in Sub Intensiva (9 residenti e 2 fuori provincia)Ospedale Maggiore di Modica8 in Malattie InfettiveOspedale Guzzardi di Vittoria:28 in area grigia (21 residenti e 1 fuori provincia)1 in Ostetricia1 in rianimazione all’Ismett di Palermo1 in rianimazione a CataniaI guariti sono 14.323 mentre i morti sono arrivati a 317. Quattro i morti registrati nelle ultime 24 ore e sono: una 71enne di Vittoria morta in Malattie Infettive a Ragusa, una 74enne di Ispica morta in Rianimazione a Ragusa, un 86enne di Modica morta al Pronto Soccorso di Ragusa e un 71enne morto in Rianimazione sempre a Ragusa. Il quinto decesso comunicato oggi dall’Asp di Ragusa è avvenuto lo scorso 21 agosto a Catania e si tratta di una donna di 74 anni di Vittoria. Infine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 25 agosto, i dei test Covid: 178.109 tamponi molecolari, 33.205 test sierologici, 41y6.976 test rapidi per un totale di 628.290.

