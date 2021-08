Salute e benessere

Dieta asiatica, il metodo incredibile per dimagrire 3 kg in 10 giorni. La dieta asiatica o metodo asiatico può far dimagrire fino a 3 kg in 10 giorni.E’ un regime alimentare che si basa sul consumo di riso, frutta e verdura. Le donne asiatiche quasi non hanno la cellulite ed è davvero difficile vedere una donna cinese obesa. Questo perché la loro alimentazione è sana e varia e grassi saturi che sono quasi completamente gettati fuori . Come sappiamo, grassi saturi e zuccheri sono la causa principale della la cellulite, ma anche l’eccesso di chilogrammi.Dieta asiatica e metodo incredibile per dimagrire 3 kg in 10 giorniIl dottor Colin Campbell ha scritto il lavoro intitolato “The China Study”, in cui egli ha trasformato il modo asiatico di nutrizione in un programma di dieta. Ecco come la dieta asiatica è stata creata.Dieta asiatica: cosa mangiareL’ingrediente principale nella nutrizione delle donne asiatiche è il riso, ma anche frutta e verdura. Il riso può essere sostituito con qualcos’altro cereale di volta in volta: mais, pane integrale o pasta di farina integrale. Si dovrebbe anche mangiare le carote, insalata, spinaci, bietole, cavoli, cipolla e aglio ogni giorno, non importa se sono freschi o bolliti e conditi con olio e aceto. Si può anche mangiare noci, pesce, soia, formaggi freschi e yogurt ogni giorno. Si può mangiare carne di pollame, uova e caramelle una volta alla settimana. Eppure, cercare di mangiare frutta o formaggio fresco con miele e noci per esempio, il cioccolato fondente con il 75% di cacao, invece di dolci. Si dovrebbe mangiare carne rossa una volta al mese. Si raccomanda di consumare carne di vitello, manzo e soprattutto di maiale molto raramente. Si può mangiare gli ingredienti consentiti in quantità in grado di soddisfare il vostro appetito.I pasti in questa dieta non sono determinati con precisione, che possono confondere le persone che non hanno familiarità con la cucina asiatica per esempio con gli ingredienti che usano per lo più. È possibile modificare il piano di dieta, ma è necessario fare attenzione circa i valori calorici di un pasto. Questo è un esempio per un solo giorno della dieta, che può servire per creare un piano per il resto dei giorni. DR. Colin Campbell sostiene che si perde 3 chilogrammi in soli 10 giorni con questa dieta asiatica.Dieta asiatica, metodo incredibile per dimagrire 3 kg in 10 giorni: menù Colazione: miglio cotto nel latte scremato e una tazza di tè verde non zuccherato con il limone.Merenda:frutta a pezzetti in yogurt a basso contenuto calorico. Una soluzione alternativa è un’arancia o un pompelmo e tè verde.Pranzo: riso integrale con verdure cotte e salsa di pomodoro. Un’altra opzione è patate cotte e pollo che sarà condito con limone e aceto.Merenda: Una tazza di latte scremato, camomilla o tè verde. Per chi non possono spegnere la fame, è consigliabile che si mangia un altra arancia o pompelmo.Cena: Carne di pollo tagliato in piccoli cubi, con broccoli o altra verdura verde. Preparate il pollo su un po ‘di olio e spezie, mix di stagione condito con limone .

Dieta asiatica e metodo incredibile per dimagrire 3 kg in 10 giorni

Il dottor Colin Campbell ha scritto il lavoro intitolato “The China Study”, in cui egli ha trasformato il modo asiatico di nutrizione in un programma di dieta. Ecco come la dieta asiatica è stata creata. Dieta asiatica: cosa mangiare

L’ingrediente principale nella nutrizione delle donne asiatiche è il riso, ma anche frutta e verdura. Il riso può essere sostituito con qualcos’altro cereale di volta in volta: mais, pane integrale o pasta di farina integrale. Si dovrebbe anche mangiare le carote, insalata, spinaci, bietole, cavoli, cipolla e aglio ogni giorno, non importa se sono freschi o bolliti e conditi con olio e aceto. Si può anche mangiare noci, pesce, soia, formaggi freschi e yogurt ogni giorno. Si può mangiare carne di pollame, uova e caramelle una volta alla settimana. Eppure, cercare di mangiare frutta o formaggio fresco con miele e noci per esempio, il cioccolato fondente con il 75% di cacao, invece di dolci. Si dovrebbe mangiare carne rossa una volta al mese. Si raccomanda di consumare carne di vitello, manzo e soprattutto di maiale molto raramente. Si può mangiare gli ingredienti consentiti in quantità in grado di soddisfare il vostro appetito. I pasti in questa dieta non sono determinati con precisione, che possono confondere le persone che non hanno familiarità con la cucina asiatica per esempio con gli ingredienti che usano per lo più. È possibile modificare il piano di dieta, ma è necessario fare attenzione circa i valori calorici di un pasto. Questo è un esempio per un solo giorno della dieta, che può servire per creare un piano per il resto dei giorni. DR. Colin Campbell sostiene che si perde 3 chilogrammi in soli 10 giorni con questa dieta asiatica.

Dieta asiatica, metodo incredibile per dimagrire 3 kg in 10 giorni: menù

Colazione: miglio cotto nel latte scremato e una tazza di tè verde non zuccherato con il limone.

Merenda:frutta a pezzetti in yogurt a basso contenuto calorico. Una soluzione alternativa è un’arancia o un pompelmo e tè verde. Pranzo: riso integrale con verdure cotte e salsa di pomodoro. Un’altra opzione è patate cotte e pollo che sarà condito con limone e aceto.

Merenda: Una tazza di latte scremato, camomilla o tè verde. Per chi non possono spegnere la fame, è consigliabile che si mangia un altra arancia o pompelmo.

Cena: Carne di pollo tagliato in piccoli cubi, con broccoli o altra verdura verde. Preparate il pollo su un po ‘di olio e spezie, mix di stagione condito con limone .