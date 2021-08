A Marina di Ragusa la Festa Regionale dell'Unità dal 26 agosto

Politica

La scelta del Partito Democratico siciliano di tenere a Marina di Ragusa, il 26 e 27 agosto 2021 la Festa Regionale dell’Unità, viene salutata con compiacimento dalla Segreteria cittadina e dall’ Esecutivo del Movimento politico culturale Territorio di Ragusa. Dopo aver sottolineato che si tratta “di una scelta che assume significati particolari, innanzitutto per l’ insito riconoscimento del lavoro incessante del partito in sede locale e per l’ impegno del deputato regionale on.le Nello Dipasquale, sempre finalizzato alla tutela degli interessi di tutto il territorio provinciale”, i vertici di Territorio aggiungono “la scelta di Marina di Ragusa come sede della Festa regionale del Partito Democratico metterà altresì sotto i riflettori una delle eccellenze del nostro territorio, il cui rilancio è anche dovuto alle numerose e importanti opere pubbliche sostenute, volute e seguite fino alla realizzazione, dall’onorevole Dipasquale, opere che ne hanno fatto la perla, in assoluto, della costa mediterranea della Sicilia.La presenza di esponenti di prestigio del Partito Democratico costituisce un importante momento per il territorio per essere apprezzato ulteriormente e inserito nell’agenda degli esponenti del governo centrale per sempre maggiori attenzioni che meritano il territorio stesso e la laboriosa collettività locale”. La nota di Territorio conclude con saluti di benvenuto a tutti i partecpanti e auguri di buono e proficuo lavoro. I vari incontri avranno luogo alla Rotonda, all’auditorium comunale e alla Terrazza del porto. (da.di.)

