Cronaca

Turista con scooter precipita dalla scogliera: video diventa virale

Trapani - Turista precipita con scooter su scogliera. Intervento del Soccorso alpino e speleologico Siciliano e del IV Reparto Volo della Polizia di Stato per recuperare un turista veneto rimasto ferito dopo essere precipitato con lo scooter su una scogliera nell'isola di Levanzo, alle Egadi. A. B., 35 anni, di San Donà di Piave (Venezia), ha riportato un trauma cranico ed escoriazioni in varie parti del corpo. A dare l'allarme sono stati alcuni diportisti che dalla loro imbarcazione avevano assistito all'incidente del motociclista, precipitato sulla scogliera da un'altezza di circa cinque metri mentre a bordo di uno scooter percorreva una strada sterrata nella zona tra Cala Faraglione e la Grotta Genovese, nella zona meridionale dell'isola. Due tecnici del Sass si sono imbarcati su un AW 139 che è decollato dall'aeroporto palermitano di Boccadifalco e sono stati calati col verricello direttamente sulla scogliera.Qui, aiutati dal personale sanitario della locale guardia medica che intanto aveva raggiunto la zona da terra, hanno stabilizzato il ferito, lo hanno imbarellato e imbarcato sull'elicottero. Viste le condizioni, l'uomo è stato sbarcato direttamente sull'elipista dell'ospedale Civico di Palermo. Il 21 luglio scorso i tecnici del Soccorso alpino erano entrati in azione a Favignana, sempre alle Egadi, per recuperare un turista francese di 46 anni che era scivolato per alcuni metri durante la risalita della scogliera provocandosi la lussazione di una spalla e diverse escoriazioni. (Fonte Pupia)

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa