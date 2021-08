Cronaca Pachino

Terribile incidente a Pachino, neonata vola dall'auto e finisce su un cancello Terribile incidente a Pachino, neonata vola dall'auto e finisce su un cancello

Terribile incidente ieri sera a Pachino in provincia di Siracusa. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Mercedes Classe A e una Citroen C3 Picasso. Una neonata di 5 mesi a causa del violento scontro tra le due auto sarebbe stata sbalzata fuori dall’auto per poi finire sul cancello dell’autosalone sito nei pressi del luogo dello scontro. Il conducente della Citroen – con a bordo una coppia di Cassibile – proveniva da Portopalo di Capo Passero quando sarebbe entrato in collisione – si ipotizza per uno Stop ignorato – con la Mercedes, che invece rientrava a Pachino da Ispica. Pesante il bilancio dei feriti: 4 adulti e la neonata.Sul luogo del sinistro diverse le ambulanze che sono giunte per soccorrere i malcapitati. Rilievi a cura delle Forze dell’Ordine.

Terribile incidente ieri sera a Pachino in provincia di Siracusa. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Mercedes Classe A e una Citroen C3 Picasso. Una neonata di 5 mesi a causa del violento scontro tra le due auto sarebbe stata sbalzata fuori dall’auto per poi finire sul cancello dell’autosalone sito nei pressi del luogo dello scontro. Il conducente della Citroen – con a bordo una coppia di Cassibile – proveniva da Portopalo di Capo Passero quando sarebbe entrato in collisione – si ipotizza per uno Stop ignorato – con la Mercedes, che invece rientrava a Pachino da Ispica. Pesante il bilancio dei feriti: 4 adulti e la neonata. Sul luogo del sinistro diverse le ambulanze che sono giunte per soccorrere i malcapitati. Rilievi a cura delle Forze dell’Ordine.