Strepitoso successo per la Passeggiate Barocche 2021 a Scicli FOTO

Grande successo per l’evento “Passeggiate Barocche 2021”, concluso lo scorso 21 Agosto che, anche quest’anno, ha registrato una numerosa partecipazione di appassionati provenienti da tutta la provincia e turisti in vacanza nel ragusano e nelle province limitrofe. La manifestazione, giunta alla 27° edizione, è stata promossa da Fondazione Confeserfidi, in partnership con Confeserfidi, e supportata dal patrocinio dell’amministrazione comunale di Scicli. Lo storico Giuseppe Barone e lo storico dell’arte Paolo Nifosì hanno guidato il pubblico allo scoperta di due meraviglie iblee, rappresentative della storia, della società e della cultura del sud Est della Sicilia: la Fornace Penna di Pisciotto (Sampieri), un’architettura industriale di laterizi dei primi tre decenni del Novecento, progettata dall’ing. Ignazio Emmolo e la Villa Castro in contrada Santa Rosalia, originariamente Mormino, realizzata in due tempi: il nucleo centrale riferibile alla seconda metà dell’Ottocento e un corpo aggiunto nei primi anni trenta del Novecento su progetto dell’ing. Ignazio Emmolo. Il primo itinerario è stata l’occasione per parlare del processo di industrializzazione tra fine Ottocento e primo Novecento. Il secondo itinerario ha aperto una finestra sul tema delle ville negli Iblei tra Neoclassicismo e Liberty.L’organizzazione impeccabile, la scelta azzeccata dei luoghi e la bravura dei relatori, sono state il giusto mix che ha stregato il pubblico, circa 800 sono stati i partecipanti totali di questa edizione 2021. Le passeggiate barocche rappresentano, da quasi trent’anni, un importante strumento di conoscenza e fruizione dei beni culturali nella provincia di Ragusa e un punto di riferimento per tutti coloro che amano scoprire luoghi nuovi e itinerari insoliti.

