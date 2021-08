Covid Ragusa, preoccupa non poco il numero dei positivi e dei ricoverati

Attualità

Continua a preoccupare il numero dei positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. In totale oggi, 24 agosto, i positivi al coronavirus sono 2530 di cui 2411 (-8) in isolamento domiciliare, 95 (-4) ricoverati, 15 (+4) ricoverati in Rsa e 9 (-) Foresteria Covid.Ma vediamo i dati Comune per Comune nel bollettino dell’Asp di Ragusa.Questi i dati dei positivi per comune:Vittoria: 1086Ragusa: 346Modica: 208Comiso: 336Scicli: 98Ispica: 76Chiaramonte Gulfi: 30Acate: 41Pozzallo: 100S. Croce Camerina: 83Monterosso Almo: 1Giarratana: 6

