Migranti, Molteni: continui sbarchi da Ong serve politica europea

"L’ennesima Ong straniera, la Geo Barents, con bandiera norvegese con 322 migranti economici sbarca in Italia, in Sicilia ad Augusta. E altri 100 migranti approdano a Roccella Jonica. Sono oltre 5000 i migranti da Ong Sar approdati in Italia nel 2021, nel 2019 con Salvini Ministro dell’Interno sono stati solo 500. Nel disinteresse delle Istituzioni Europee, nell’assenza di una politica comunitaria sul diritto di asilo, gli altri Stati Europei difendono confini e frontiere, tranne l’Italia. Se manca una politica comune europea per i flussi marittimi nel Mediterraneo ci sarà mai una gestione condivisa sull’Afghanistan?". Lo dichiara Nicola Molteni sottosegretario all'Interno in una nota.

