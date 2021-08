Antonella Clerici: ecco la dieta che le ha fatto perdere 5 chili

Salute e benessere

La splendida conduttrice televisiva Antonella Clerici è dimagrita 5 chili con la dieta Flachi.. Si tratta di un regime alimentare che si basa sulla formula del cinque ed è nota anche come pentadieta. La dieta Flachi si basa sulla formula 5-1-5-1-5.Dieta Flachi, come funziona la dieta che ha fatto perdere 5 chili ad Antonella ClericiLa regola principale è sintetizzabile nel concetto dei cinque pasti al giorno ovvero: colazione, pranzo, cena e due spuntini, uno nella mezza mattinata e l’altro nel tardo pomeriggio. Questi spuntini aiutano sopperire gli improvvisi attacchi di fame. La formula della dieta prevede: Carboidrati, Proteine, Grassi vegetali, Fibra Minerali e antiossidanti. Mentre lo spuntino è fatto di proteine e zuccheri. Le regole base da rispettare in questo regime alimentare, è quello di non associare mai nello stesso pasto: la pasta, il pane, la polenta, la pizza e le patate. Bere sempre dagli 8 ai 10 bicchieri al giorno di acqua. Il dolce sostituisce i 5 alimenti da assumere a pasto. Prima di ogni pasto bere un bicchiere di acqua tiepida con il limone.Per lo spuntino bisogna sempre scegliere frutta di stagione circa 150 gr o centrifughe di frutta e verdura. In alternativa yogurt bianco magro o 20 g di grana padano. Nella dieta sono previsti giorni “spezza fame” quindi giorni liberi che sono il mercoledì e la domenica. Giorni liberi si intende violare la dieta solo per un pasto a scelta tra il pranzo o la cena. Così la nostra bella conduttrice ha perso 5 kg in un mese senza fatica.

