Uccisa a colpi di pistola sul lungomare: ricercato ex fidanzato

Femminicidio in provincia di Catania. Muore Vanessa Zappalà giovane 26enne di Trecastagni. Secondo quanto riportato da Ansa Sicilia, la giovane 26enne Vanessa Zappalà era in compagnia di amici sul lungomare di Aci Trezza, frazione marinara di Aci Castello, nel Catanese, quando è stata raggiunta da diversi colpi di pistola. Ferita anche una amica che faceva parte delle comitiva della vittima. La donna sarebbe stata colpita di striscio alla schiena. Sul posto si sono recate due ambulanze del 118 ma per la 26enne Vanessa Zappalà non c'è stato nulla da fare. Per la ragazza, originaria di Trecastagni, sarebbe stato fatale un proiettile che l'ha colpita alla testa. A sparare, secondo le testimonianze raccolte dai Carabinieri, sarebbe stato l’ex fidanzato della vittima, che in questo momento è ricercato dalle forze dell’ordine. Le ricerche si concentrano a San Giovanni La Punta paese di cui è originario il ragazzo. La vittima, Francesca Zappalà, invece era di Trecastagni.

