Tragedia a San Cataldo: va in ospedale ma viene rimandato a casa: muore a 47 anni

Cronaca

Tragedia a San Cataldo. Un uomo, Salvatore Cataldo, è stato trovato dai familiari morto nel suo letto. L’uomo molto conosciuto nel nisseno, dopo essersi rivolto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in preda a febbre e dolori muscolari agli arti superiori, è stato rimandato a casa e gli è stato consigliato, visti i tempi d’attesa, di fare un tampone in un laboratorio privato. Tampone che non ha potuto fare perché dal 13 Agosto i laboratori d’analisi di Caltanissetta e San Cataldo sono chiusi per ferie. A trovare il suo corpo, sul letto, ieri mattina i familiari che hanno presentato un esposto. Dopo la denuncia dei familiari la salma è stata sequestrata dal Pm di turno, ed è stata aperta un’inchiesta.L'uomo non sarebbe stato registrato nei terminali del pronto soccorso perché non è stato visitato.

