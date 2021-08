Incidente stradale a Bruca: un ferito in codice rosso

Cronaca

Incidente stradale stasera intorno alle ore 21,30 sulla Sp 64, la Donnalucata Cava D’Aliga e precisamente all’altezza dell'incrocio che porta a Bruca, frazione balneare di Scicli. Lo scontro è avvenuto tra un Suv e una moto che dopo l’impatto è finita in un terreno che delimita la carreggiata. La peggio è toccata al centauro soccorso dall’mabulanza del 118 e trasportato in codice rosso al pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. (Foto Assenza)

