Cronaca

Auto investe pedoni tra Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina Auto investe pedoni tra Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina

Incidente stradale stasera sulla strada che collega Marina di Ragusa a Santa Croce Camerina. Secondo le prima informazioni un’auto, per cause ancora in via di accertamento, due pedoni, che stavano passeggiando ai bordi della strada. Il conducente dell’auto non si sarebbe accorto in tempo della presenza delle due persone, marito e moglie, e le avrebbe colpite di striscio ma comunque ferendole. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato i coniugi al pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. L’uomo verserebbe in condizioni più gravi. Sul posto i Carabinieri del reparto operativo di Ragusa e i vigili urbani di Santa Croce. Il traffico ha subito rallentamenti.

