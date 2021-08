Attualità

Umberto Di Natale di Ragusa secondo a Mister Italia Web: le foto. Continuano gli appuntamenti online di Mister Italia dove ai primi posti dell’ultima selezione settimanale si sono classificati due siciliani. Umberto di Natale, 29enne di Ragusa (nellea foto in prima) si è piazzato al secondo posto tra i Mister Italia Web mentre Paolo Viola 27enne di Catania si è piazzato al terzo posto tra i Mister Italia Like. Umberto che lavora come ballerino, è alto 1.82, capelli e occhi castani, è del segno del toro. Si definisce ambizioso e coerente. La sua ambizione è quella di entrare nel mondo dello spettacolo come ballerino. Il suo attore preferito è Leonardo Di Caprio, lo sportivo preferito è Cristiano Ronaldo. Paolo Viola (nella terza foto) invece è alto 180, anche lui capelli e occhi castani e anche lui è del segno del toro. Lavora come infermiere e desidererebbe far conoscere le sue capacità.Lo sportivo preferito e l’olimpionico Marcell Jacobs, l’attrice preferita è Nicolas Cage il personaggio televisivo prediletto è Paolo Bonolis. Gli altri due Mister Italia Like della settimana sono: al primo posto Cesare Bovenzi 23enne di Udine e il secondo classificato Alessio Santoro 32enne di Barbarano Romano (VT). Per la sezione Mister Italia Web, ovvero i tre concorrenti prescelti dalla giuria tecnica, al primo posto si è classificato Riccardo Cavenaghi 24enne di Gaggiano (MI) mentre Mister Italia Web 3° classificato è stato eletto Gennaro Lopes 25enne di Napoli. I tre Mister Italia Web accederanno direttamente alle fasi finali nazionali che si terranno “in persona” a settembre a Lignano Sabbiadoro (UD) mentre i tre Mister Italia Like per potervi accedere, parteciperanno ad un casting online dove una giuria tecnica sceglierà i concorrenti da ammettere alle fasi nazionali. In attesa della manifestazione di Lignano Sabbiadoro che chiuderà la stagione 2021, dopo lo stop causato dal Covid in alcune regioni è ripresa l’organizzazione delle selezioni “live”.Il concorso Mister Italia è nato nel 1983 ed è collegato ai maggiori male beauty contest mondiali, è aperto a ragazzi dai 16 ai 33 anni di età che possono partecipare gratuitamente. Per iscriversi posso contattare l’organizzazione tramite Whatsapp al n° +39.331.8418444 oppure mediante i social di Mister Italia.

