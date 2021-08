Asp Ragusa, campagna vaccinale con la musica: biglietto omaggio per spettacolo

Appuntamenti

Ragusa, 23 agosto 2021 – L’Asp di Ragusa continua la sua campagna vaccinale anche con la “Musica”. Infatti, ha organizzato, in linea con le indicazioni della Regione Siciliana, un’iniziativa di sensibilizzazione per le persone che ancora non si sono vaccinate. La campagna (riservata ai residenti della provincia di Ragusa) prevede per coloro che si vaccineranno, prima dose, a partire da oggi, 23 agosto, e fino all’11 settembre 2021, la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per assistere a uno dei due eventi musicali in programma: 5 settembre 2021 spettacolo di GIOVANNI ALLEVI scalinata della Cattedrale di Noto; 11 settembre 2021 tributo OMAGGIO a FRANCO BATTIATO castello di Donnafugata. Nel dettaglio i biglietti gratuiti per le due manifestazioni sono: n. 100 biglietti per lo spettacolo di Giovanni Allevi n. 60 biglietti per l’Omaggio a Franco Battiato. Vaccinarsi è semplice basta recarsi, senza prenotazione, in hub o un centro vaccinale della provincia di Ragusa. È possibile consultare il sito o la pagina Facebook dell’Asp per conoscere le postazioni e gli orari. Chiunque fosse interessato può prenotarsi: info@marcellocannizzoagency.it

