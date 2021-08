Catania, si spoglia e manda in tilt il traffico sulla SS 114: il video Ã¨ virale

Sicilia

Catania, si spoglia e manda in tilt il traffico sulla SS 114: il video è virale

Un episodio immortalato in un video che diventa virale sui social. Un uomo si spoglia e si mette sul cofano della macchina mandando in tilt il traffito sulla SS 114 nel tratto Catania-Siracusa.Uno scenario fuori dal comune quello a cui molti catanesi hanno dovuto assistere nella giornata di ieri. A diffondere la notizia del caso i molti automobilisti che sul posto si sarebbero ritrovati bloccati dall’auto ferma con le quattro frecce e dall’uomo, in evidente stato confusionale che si accingeva a molestarli verbalmente e fisicamente, ostacolandone il cammino sulla carreggiata. Persino un video postato alcune ore fa ha fatto un enorme giro del web, collezionando quasi mille condivisioni, oltre a un simile numero di commenti e opinioni.Il comportamento dell'uomo ha generato una curiosità generale. Secondo le prime informazioni, date dalla Polizia Stradale di Catania, l'uomo, un extracomunitario, già precedentemente aveva presentato segni e sintomi di instabilità mentale, culminati nel gesto di ieri. Bloccato e potato al sicuro, l’uomo è stato visitato da uno psichiatra che solo pochi minuti fa ne ha disposto il TSO. (Foto Catania Bedda)

