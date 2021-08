Moda e spettacolo

007 No time to die di James Bond esce il 28 settembre 007 No time to die di James Bond esce il 28 settembre

MILANO - C’è finalmente la data di uscita di ’’No Time To Die’’, il rimandatissimo nuovo film di James Bond. La pellicola fu la prima, tra quelle con grandi produzioni, a diventare vittima delle restrizioni imposte dal Covid: era attesa nelle sale nell’aprile 2020. Poi una lunga serie di nuove date, tutte successivamente smentite. Ora, dopo quasi 1 anno e mezzo, la data definitiva. ’’No Time To Die’’ vedrà la ’’prima’’ il prossimo 28 settembre alla Royal Albert Hall di Londra. Il tweet aggiunge che sul red carpet ci sarà, oltre a Craig, il regista Cary Joji Fukunaga. Il film, venticinquesimo capitolo della serie di film legata all’agente James Bond, vede per la quinta e ultima volta Daniel Craig nei panni dell’iconico agente segreto dopo le precedenti apparizioni in ’’Casinò Royale’’, ’’Quantum of Solace’’, ’’Skyfall’’ e ’’Spectre’’.

MILANO - C’è finalmente la data di uscita di ’’No Time To Die’’, il rimandatissimo nuovo film di James Bond. La pellicola fu la prima, tra quelle con grandi produzioni, a diventare vittima delle restrizioni imposte dal Covid: era attesa nelle sale nell’aprile 2020. Poi una lunga serie di nuove date, tutte successivamente smentite. Ora, dopo quasi 1 anno e mezzo, la data definitiva. ’’No Time To Die’’ vedrà la ’’prima’’ il prossimo 28 settembre alla Royal Albert Hall di Londra. Il tweet aggiunge che sul red carpet ci sarà, oltre a Craig, il regista Cary Joji Fukunaga. Il film, venticinquesimo capitolo della serie di film legata all’agente James Bond, vede per la quinta e ultima volta Daniel Craig nei panni dell’iconico agente segreto dopo le precedenti apparizioni in ’’Casinò Royale’’, ’’Quantum of Solace’’, ’’Skyfall’’ e ’’Spectre’’.